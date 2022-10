Wendie Renard contre Svenja Huth lors de France – Allemagne, Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans ce remake des demi-finales de l’Euro 2022, la France se déplace en Allemagne (20h30). Pour cette rencontre amicale, Wendie Renard, Delphine Cascarino et Selma Bacha sont titularisées.

Il règnera un esprit de revanche ce vendredi soir (20h30) à Dresde. Pourtant, il n’y aura rien à gagner à la fin. Néanmoins, un peu plus de deux mois après les demi-finales de l’Euro 2022, l’Allemagne et la France se retrouvent de nouveau face-à-face. Dans les rangs français, il y aura très certainement une volonté de se racheter après l’élimination aux portes de la finale du championnat d’Europe. Malgré tout, cela ne reste qu’une rencontre amicale et une victoire ne fera de bien qu'à l’égo.

Pour cette revanche, Corinne Diacre a décidé d’aligner trois Lyonnaises. Absente lors du dernier rassemblement, Wendie Renard retrouve sa place en défense centrale avec le brassard de capitaine et aura Selma Bacha à sa gauche. Malade contre Rodez, la latérale gauche profite de l’absence de Sakina Karchaoui pour être titularisée. Si Melvine Malard commence sur le banc, Delphine Cascarino enchaîne encore à gauche de l’attaque.

La composition des Bleues contre l’Allemagne :