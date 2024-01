Parmi les Petits Poucets de ces 32es de finale de Coupe de France, le CA Pontarlier n’est pourtant pas un novice. Depuis dix ans, le club franc-comtois a réussi à se hisser à quatre reprises à ce stade de la compétition.

À Pontarlier, l’excitation monte en même temps que les jours rapprochent le CAP de son 32e de finale de Coupe de France contre l’OL. L’engouement populaire est bien présent dans le Doubs et 10 000 spectateurs seront présents à Besançon dimanche pour pousser les joueurs de Jean-Luc Courtet à l’exploit face à l’ogre lyonnais. Même si l’espoir d’une grosse surprise dimanche après-midi est bien là, le coach de Pontarlier est réaliste comme il l’a confié à Olympique-et-Lyonnais en marge de cette rencontre. "Il y a toujours une part de rêve qui dit qu’on peut le faire, mais elle est très minime." Club de National 3, le CA Pontarlier fait partie des Petits Poucets de ces 32es de finale, au même titre que les clubs rhodaniens tels que l’AS Saint-Priest et Lyon-La Duchère.

Trois éliminations en trois matchs

Cependant, si la réception de l’OL est une première dans l’histoire du club doubien et représente la plus haute adversité jamais croisée, Pontarlier est loin d’être un petit nouveau. Si les dernières saisons n’ont pas connu le même succès que les précédentes, le CAP s’est quelque peu habitué à être au rendez-vous des 32es de finale depuis une décennie. Dans un club qui compte un peu plus de 500 licenciés, c’est désormais la quatrième fois que le club de National 3 passe les différentes étapes régionales pour avoir une chance de se frotter à un club de l’élite.

Ce fut le cas en 2017-2018 où les joueurs de Courtet avaient tenu la dragée haute à Montpellier, n’étant éliminés qu’aux tirs au but (1-1, 2-4 aux TAB). Avant cela, Pontarlier avait réussi deux fois de suite à se hisser en 32es lors des saisons 2012-2013 et 2013-2014, à chaque fois avec un revers contre Sedan (1-2) et Caen (1-3). Trois éliminations et l’envie de conjurer le sort même si l’ascension de la montagne sera dimanche encore plus élevée.