Le coach du FC Girona aurait rembarré l’OL

Surprise de la Liga dont il est le co-leader avec le Real Madrid, le FC Girona et son entraîneur Michel attirent les courtisans. L’OL serait même venu aux renseignements selon la presse catalane.

Il y avait eu Leicester en 2016 en Premier League, y aura-t-il le FC Girona en 2024 en Liga ? À un peu plus de la moitié du parcours, le club catalan est plus que jamais en course pour le titre de champion d’Espagne. Grâce à sa victoire contre l’Atlético de Madrid mercredi soir (4-3), il est co-leader avec le Real Madrid et a déjà dix points d’avance sur les Colchoneros et le voisin du FC Barcelone. Une belle histoire comme les supporters en raffolent même si le FC Girona fait partie du giron de Manchester City via le City Group auquel appartient Troyes également.

Newcastle également sur les rangs

Néanmoins, ce parcours quasi sans faute a attiré les regards sur le club, ses joueurs, mais aussi son entraîneur, d’après les informations de Mundo Deportivo. Avec la presse espagnole, il convient toujours de se méfier un peu, mais Michel aurait fait l’objet de deux approches ces dernières semaines. L’une d’elle venant de Premier League avec Newcastle et la seconde de l’Olympique lyonnais, qui a depuis confirmé Pierre Sage dans son intérim. Seulement, dans la course au titre dans laquelle il est lancé, le technicien espagnol, sous contrat jusqu'en 2026, a gentiment décliné les deux approches, se concentrant sur la deuxième partie de saison avec le FC Girona.