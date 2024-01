OL - Mercato : la piste Mady Camara réactivée ?

Dans sa quête d’un milieu de terrain défensif, l’OL multiplie les pistes. L’une d’elles mènerait en Grèce avec le profil de Mady Camara (Olympiakos).

Les mercatos vont-ils se suivre et se ressembler à l’OL ? Depuis l’été 2022 et la demande de Peter Bosz, le club lyonnais est en quête d’un milieu défensif capable de relancer. Le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle il y a deux hivers n’a toujours pas été compensé malgré les tentatives de recrutements. Laurent Blanc n’a eu de cesse de répéter son désir de se renforcer à ce poste, il a fait chou blanc il y a un an et s’est retrouvé avec le remplaçant de la piste prioritaire l’été dernier.

Avec Paul Akouokou, l’OL s’était rabattu sur un joueur par défaut après l’échec des pistes Guido Rodriguez et Krunic ainsi que celle menant à Mady Camara. Mais, à l’image des deux premières, la piste grecque serait proche d’être réactivée par la cellule de recrutement d’après Foot Mercato.

En fin de contrat dans six mois

S’il n’est pas forcément une sentinelle à proprement parler, le milieu guinéen de 26 ans possède un bagage varié et surtout une certaine expérience du haut niveau après être passé par l’AS Roma et depuis cinq ans à l’Olympiakos. Non-retenu pour la CAN 2024, Mady Camara a pour lui d’être en fin de contrat en juin 2024. Il est déjà libre de pouvoir négocier un pré-contrat pour l’été prochain, mais l’OL en a besoin dès cet hiver.

Ayant vu une offre de 8 millions d’euros repoussée en août dernier, la direction lyonnaise peut-elle cette fois faire flancher son homologue grecque ? Il faudra jouer des coudes, car la concurrence serait bien présente sur le dossier (OM, Séville FC, Werder Brême, Wolfsburg). Avec Baptiste Santamaria, Nemanja Matic et maintenant Mady Camara, l’OL multiplie en tout cas les pistes.