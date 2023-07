L’OL dévoile son nouveau maillot extérieur

Après la tunique domicile dévoilée lors du dernier match au Parc OL la saison dernière, l’OL a officialisé le nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Avec comme convenu le retour du logo du début des années 90.

Retour aux sources pour l’OL. Pour son deuxième jeu de maillots pour la saison à venir, le club lyonnais a décidé de faire une petite entorse avec le retour du logo de l’OL du début jusqu’à la moitié des années 90. Le fameux "OL" avec les deux scapulaires rouge et blanc fait en effet sa réapparition sur les tuniques lyonnaises pour le plus grand bonheur des nostalgiques de cette époque. "L’écusson vintage brodé sur la poitrine renvoie à l’attachement profond du club envers ses supporters, qui ne cessent de montrer leur attachement depuis plusieurs décennies en suivant son parcours, celui des femmes et des hommes qui l’ont construit et qui écrivent son histoire."

Ce lundi, le club rhodanien a dévoilé ce à quoi vont ressembler les maillots extérieur de la saison à venir et c’est tout sauf une surprise. Les fuites avaient été nombreuses ces derniers temps avec des tuniques déjà présentes dans certains magasins de sport. Ce maillot extérieur avec le logo du début des années 90 arborera un bleu bien plus clair que celui présent d’ordinaire. Un éclaircissement qui s’explique en partie par la nouvelle charte graphique du logo traditionnel de l’OL depuis la saison dernière. Adidas a plutôt fait dans le sobre pour ce maillot avec les simples bandes rouges de l’équipementier allemand sur les manches.

Pour sa première sortie, le maillot extérieur aura le droit à un match de prestige puisqu'il sera porté le 19 juillet face à Manchester United, pour le deuxième amical des Lyonnais. Pour le troisième jeu de maillot, il faudra certainement patienter encore un peu, la saison ayant très certainement déjà repris.