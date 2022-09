OL : Fabrice Garrigues revient sur son arrivée à l'académie

Fabrice Garrigues est arrivé l'été dernier à l'OL pour diriger la préformation jusqu’au pôle U17 de l'académie. L'ancien formateur de Toulouse et de Nice a évoqué les raisons de sa venue au club.

Il y a eu de la nouveauté à l'académie l'été dernier. Fabrice Garrigues, ancien formateur à Toulouse et à Nice, a rejoint l'Olympique lyonnais pour devenir le nouveau directeur de la préformation jusqu’au pôle U17. Dans un entretien accordé au Progrès, il explique ce choix. "Pour moi, je suis meilleur sur les 13-17 ans, c’est ma passion. L’OL étant le meilleur centre de France, à 52 ans, forcément, ça m’a intéressé, mais aussi parce qu’il y avait « Jeff » Vulliez (directeur de l'académie). Je lui ai déjà dit et ça le fait rire, mais ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle, selon moi. Sur ce qu’il voit et peut amener à l’avenir, il a toujours un temps d’avance, a-t-il confié. Et j’ai ressenti aussi dans mes échanges avec MM. Ponsot, Aulas, Vulliez ou Cheyrou que la compétence l’emportait sur tout le reste à leurs yeux."

"Les clubs amateurs et leurs éducateurs bossent très bien"

Fabrice Garrigues a également pu constater sur place le vivier important de joueurs de qualité dans la région. "Les clubs amateurs et leurs éducateurs bossent très bien en ligue AURA. Il y a pas mal de bons jeunes, qu’on prospectait aussi avec Nice par exemple. Heureusement qu’ils sont là, sinon nous n’existerions pas. Quelque chose qui m’a marqué, c’est l’amour et l’engouement qu’il y a pour l’OL. Ce n’est pas le cas partout et c’est plus facile pour bosser, a-t-il assuré. A Lyon, tu n’as pas besoin d’aller très loin pour trouver de bons joueurs. Mais il faut être présent car les autres clubs viennent aussi, qu’ils soient français ou étrangers. Ç'a changé, avant, on ne les voyait que sur la réserve ou les U19."