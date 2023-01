Gérard Houllier sur le banc de l’OL (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Décédé il y a maintenant deux ans, Gérard Houllier a laissé un certain vide à l’OL. Entraîneur puis conseiller du président, il avait réussi à marquer de son empreinte son passage dans le club lyonnais.

A chaque match de la réserve ou de l’équipe féminine, il y a forcément une pensée pour lui. Deux ans après avoir quitté ce monde, Gérard Houllier continue d’être présent au sein de l’OL avec ce terrain d’honneur du centre d’entraînement rebaptisé à son nom. Même en coulisses son absence se fait sentir, certains regrettant que l’ancien coach de Liverpool ne soit plus là pour remettre un peu d’ordre dans le sportif et extra-sportif de l’OL.

Passé dans un premier temps entre Rhône et Saône en qualité de coach, Houllier avait peut-être entraîné la meilleure équipe lyonnaise de tous les temps. Si l’aventure européenne a quelque peu été un échec, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France avait fait basculer le club dans une autre dimension.

Aulas l'avait fait revenir en 2016

Présent à cette époque, Jérémy Berthod se rappelle de l’aura que pouvait avoir Houllier auprès des joueurs de par son expérience. "L’entraîneur qui m’a le plus influencé, c’est Gérard Houllier. Je l’ai d’abord connu lorsque j’étais joueur à l’OL, et ensuite lorsque j’entraînais les U17 Nationaux du club. Il m’avait donné pas mal de conseils sur la manière d’entraîner, a déclaré dans Le Progrès celui qui est aujourd’hui coach d’Ain Sud. Ses causeries, c’était quelque chose, un grand moment à chaque fois. Elles étaient vraiment bien préparées, on sentait qu’il y avait un plan, c’était détaillé. Il maîtrisait toute la communication. Sur une dizaine de minutes, il parvenait à nous donner beaucoup de confiance."

En deux saisons sur le banc de l’OL, Gérard Houllier a gagné deux titres de champion mais surtout fait changer les mentalités. C’est d’ailleurs pour ce rôle de meneur d’hommes avisé que Jean-Michel Aulas l’avait fait revenir au club en 2016 en qualité de conseiller.