OL : les leaders sont attendus

Dans une spirale négative suite aux trois dernières défaites, l’OL sera dos au mur à Lens dimanche. Pour cette rencontre et les suivantes, les leaders lyonnais doivent s’illustrer et emmener avec eux leurs coéquipiers.

Cet été, l’Olympique lyonnais a recruté surtout des joueurs d’expérience avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico et Rémy Riou. Une volonté de revenir à “l’ADN OL”, mais aussi d’apporter du vécu au groupe qui a terminé 8e la saison dernière. Après 8 journées de Ligue 1, ces leaders ont parfois performé, à l’image de l’attaquant, qui a inscrit 4 buts, ou encore du défenseur, qui se montre solide globalement. Mais lors des trois dernières sorties, toutes perdues, ils ne sont pas parvenus à porter leur équipe.

A ces recrues, nous pouvons rajouter Anthony Lopes dans le rôle de cadre, même si cette liste n’est pas exhaustive. Plus largement, tous ces éléments expérimentés seront attendus après la trêve à Lens. Ils devront porter une formation dos au mur et dans le doute après des résultats en chute libre. “Quand on voit au niveau comptable, c'est insuffisant. Trois défaites de suite en championnat, c'est inacceptable pour l'Olympique lyonnais, a clamé le gardien portugais . Quand on aspire à être dans les trois premiers, on ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés, même s'il n'y a rien d'alarmant. Il y a quand même des signaux positifs, du contenu. Contre Monaco (2-1) ou Paris (0-1), on a eu des occasions. On arrive à faire du jeu."

Les leaders doivent porter l'équipe

Dans un groupe mixte entre jeunesse et footballeurs aguerris, ces garçons auront une mission importante lors des prochaines semaines, celle de soutenir les joueurs à l’expérience moindre. "Etre leader par l’exemple, montrer aux autres qu’il ne faut pas avoir peur, qu’ils gardent bien notre consigne de plan de jeu, qu’ils montrent comment gagner le match, avait expliqué Peter Bosz avant le choc face à Paris. Mais ce n’est pas que contre le PSG. Tu es leader dans le vestiaire et sur le terrain pour toutes les rencontres."

Un constat partagé par notre consultant, Nicolas Puydebois. “Il y a les leaders de jeu et ceux du vestiaire, qui parlent un peu plus. Cela ne se décrète pas, ça se gagne par des performances, des attitudes et ce que tu apportes au groupe, a rapporté l’ancien gardien dans “Tant qu’il y aura des Gones” lundi. Un vrai meneur, on ne le décrète pas, il va ressortir par ses prestations et ce qu’il apporte au collectif.”

Diffuser de la sérénité

Si l’OL veut se montrer ambitieux sur l’exercice 2021-2023 et retrouver l’Europe, Lacazette, le capitaine, et les autres cadres de l’effectif devront incarner le nouveau visage de l’Olympique lyonnais. “Il faut avoir de la sérénité. Les émotions sont contagieuses donc à partir du moment où ton leader est serein sur le terrain en toute circonstance… Il faut se poser la question de savoir si cela à plus de chances d’aller bien si j’ai confiance et que je diffuse cela à mes coéquipiers, ou si je me frustre, ce qui peut rejaillir sur les autres”, a décrit Adrien Cabon, préparateur mental et ancien pensionnaire de l’académie rhodanienne, dans TKYDG.

Après des prestations en dents de scie, voire décevantes, depuis le début du championnat, Tolisso, Thiago Mendes ou encore Karl Toko-Ekambi doivent montrer l’exemple sur le terrain. Le redressement de l’OL passera indéniablement par là, avec des leaders un ton au dessus des autres sur le terrain. Même si les plus jeunes comme Tetê, Maxence Caqueret, Castello Lukeba et Malo Gusto ont aussi leur mot à dire à ce sujet de par leur importance dans le 11.