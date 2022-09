L'OL, 8e équipe la plus jeune de Ligue 1

Avec une moyenne d'âge de 26,13 ans, l'OL est la 8e formation la plus jeune de Ligue 1. La 3e à offrir le plus de temps de jeu à ses moins de 21 ans.

Malo Gusto, Maxence Caqueret, Johann Lepenant ou encore Castello Lukeba. Ces quatre éléments disposent d'un temps de jeu important. D'après la dernière étude du CIES, l'OL est d'ailleurs la 8e équipe de Ligue 1 la plus jeune sur ce début de saison (26,13 ans de moyenne). Reims (24,82), Monaco (24,84) et Toulouse (25,27) se trouvent en tête de ce classement.

Il est aussi intéressant de noter la répartition des minutes chez les joueurs de l'Olympique lyonnais. Les footballeurs âgé de 21 ans ou moins (26,3%, 3e total du championnat), de 22 à 25 (20,6%, 19e), de 26 à 29 (20,7%, 14e) et 30 ou plus (32,4%, 3e). Avec cette statistique, on peut donc remarquer que le club rhodanien s'appuie essentiellement sur des jeunes, mais également sur les éléments plus expérimentés que sont Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Thiago Mendes ou encore Anthony Lopes.