Pour revenir sur l'actualité de l'OL ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" a reçu le préparateur mental Adrien Cabon. Egalement ancien joueur de l'académie lyonnaise, il a aussi évoqué avec l'équipe de TKYDG le déplacement à Lens dimanche.

Ils avaient des choses à dire ce lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones". Pour cette nouvelle émission sur l'actualité de l'OL, et même si la trêve internationale a pour quelques jours encore pris la place de la Ligue 1, l'équipe de TKYDG, accompagnée d'Adrien Cabon, s'est penchée sur l'aspect mental à l'Olympique lyonnais, mais également sur le déplacement à Lens dimanche.

Un déplacement crucial à Lens

Avec le préparateur mental et ancien pensionnaire de l'académie rhodanienne, notre consultant Nicolas Puydebois a tenté de mettre des mots sur les problèmes lyonnais de ces dernières semaines. Il a aussi été question de la partie face aux Lensois dimanche, un adversaire redoutable qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers devront dompter, sous peine de plonger encore un peu plus dans la crise.