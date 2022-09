Mercato : Denayer (ex-OL) devrait rejoindre les Emirats arabes unis

Depuis le 1er juillet, Jason Denayer est sans club. Le défenseur central a quitté l'OL à la fin de son contrat. Toujours à la recherche d'une équipe au 26 septembre, il devrait s'envoler prochainement pour les Emirats arabes unis afin de signer avec Shabab Al-Ahli selon le journaliste Fabrizio Romano, qui cite des sources proches de la formation émiratie. L'accord serait imminent entre les deux parties.

Avec l'Olympique lyonnais, le Belge a disputé 139 matchs toutes compétitions confondues entre 2018 et 2022.

Excl: Shabab Al Ahli are closing in on Jason Denayer deal. Agreement now imminent with Belgian centre back available as free agent, sources close to club confirm. 🚨🇧🇪🇦🇪 #transfers

Denayer will fly to UAE in the next hours to discuss final details and then sign the contract. pic.twitter.com/PfoNGGQ6j3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2022