Philippe Diallo, président de la FFF, et Jean-Michel Aulas (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au lendemain du conseil d’administration de la LFP et de l’attaque en justice envers DAZN, Philippe Diallo a annoncé la tenue d'une réunion rassemblant la LFP, les clubs professionnels, CVC ainsi que la DNCG.

Le football français traverse une nouvelle crise depuis maintenant plusieurs jours, due au conflit en actuel entre la LFP et DAZN. Le diffuseur de la Ligue 1 a choisi de ne verser qu'une partie de l'échéance financière pour le mois de février, et accuse la Ligue d'inefficacité dans son combat contre le piratage. La LFP a, de son côté, assigné en justice DAZN pour "défaut de paiement", avec une rencontre vendredi au tribunal de commerce de Paris. En attendant l'avancement de la situation, Philippe Diallo a exprimé ses pensées et a prévu une réunion pour début mars. "Les évènements récents à la Ligue amènent forcément une forme d’inquiétude de notre part. Je pense qu’il faut qu’on franchisse un cap."

"Il faut une réflexion sur le modèle économique"

En effet, le président de la Fédération française de football a informé la tenue d’une réunion qui réunira la LFP, les clubs professionnels dont l'OL, CVC et la DNCG afin de faire l’état des lieux du football professionnel en France. "On n’est pas simplement dans un trou d’air, mais peut-être dans une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du foot professionnel français. C’est ce que je veux partager avec les présidents des clubs professionnels", a déclaré Philippe Diallo, quelques minutes après que Laurent Bonadei a donné sa liste de 23 joueuses pour la Ligue des Nations. L'ensemble des acteurs du football français sont donc conviés, si ce n'est les supporters et donc téléspectateurs. Ceux qui sont pourtant au centre du dispositif des droits TV...