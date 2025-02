OL : une moyenne de points du simple au double hors mercato 

Georges Mikautadze buteur lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Après plus d’un mois sans gagner en Ligue 1, l’OL a renoué avec la victoire dimanche dernier face à Reims. Étrangement, c'est lors du premier match depuis la clôture du mercato hivernal.

Est-ce que l’OL est plus performant hors période de mercato ? En tout cas, les supporters lyonnais peuvent se poser la question. Après plus d’un mois sans le moindre succès en Ligue 1 (deux nuls et deux défaites), les hommes de Paulo Fonseca ont retrouvé le chemin de la victoire face à Reims (4-0). Le succès contre les Rémois coïncide étrangement avec la clôture du marché des transferts de janvier.

Un point de moyenne entre le marché de l'été et de l'hiver

Est-ce un simple hasard ? Quoi qu'il en soit, avec ces trois nouveaux points, l'OL compte désormais 22 victoires sur ses 31 dernières rencontres en Ligue 1 en dehors de la période du mercato. De plus, cette saison, la formation lyonnaise enregistre en moyenne 2,05 points hors période de mercato contre seulement 1 point en moyenne lorsque le marché des transferts est ouvert, comme le rapporté le compte X Data OL. Bien que les joueurs le nient depuis plusieurs mois, la période de mercato semble avoir un impact radicalement important sur cette équipe.