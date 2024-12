OL - Mercato : Lens s’attaque à Orban

Gift Orban (OL) face à Baptiste Santamaria et Steve Mandanda (Rennes) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

N’entrant plus dans les plans de l’OL, Gift Orban se cherche une porte de sortie. Après Hoffenheim, Lens serait aussi passé à l’action pour l’attaquant nigérian.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes que les dossiers s’emballent déjà à l’OL. Dans les prochaines heures, Anthony Lopes va devenir un joueur du FC Nantes, si réussite de la visite médicale qui a eu lieu ce lundi en fin d’après-midi. Toutefois, le Portugais n’était pas le seul concerné pour trouver une porte de sortie. Ils sont nombreux dans l’effectif lyonnais et Goft Orban fait peut-être bien partie de ceux qui ont le plus à gagner de mettre les voiles. Un an après son arrivée en provenance de La Gantoise, le Nigérian est clairement un pari manqué et l’aventure va prendre fin cet hiver. Reste encore à savoir où…

Une concurrence qui fait monter les enchères ?

Depuis plusieurs jours, Hoffenheim n’a pas caché son intérêt pour l’attaquant lyonnais, auteur de deux buts en Ligue 1 fin août contre Strasbourg. Des discussions avaient été entamées entre toutes les parties et une offre aurait été faite à dix millions d’euros ces derniers temps. Pas vraiment le montant espéré par l’OL qui avait déboursé 14 millions et des bonus pour le Super Eagle.

L’arrivée de Lens dans le dossier va-t-elle permettre de faire monter les enchères et de limiter la casse financière pour le club lyonnais ? Quoi qu’il en soit, le club lensois, plutôt présent dans la case des départs depuis le week-end, aurait, lui aussi, manifesté son intérêt avec une première offre, en-dessous des exigences rhodaniennes à savoir douze millions d’euros. Toutefois, le dossier Orban risque bien d’être le prochain feuilleton brûlant de l’hiver entre Rhône et Saône.