Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Alors que tout était quasiment bouclé pour Mangala à Everton, le Belge aurait finalement choisi la Fiorentina. L’OL serait aussi d’accord avec le club italien.

Que de rebondissements dans ce dossier. Alors qu’Orel Mangala, tout juste arrivé l’hiver dernier à l’OL et qui devait rester dans le Rhône, avait trouvé une porte de sortie à Everton. Les deux clubs s’étaient mis d’accord pour un prêt avec une option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Il ne manquait plus que l’accord du joueur pour rejoindre la ville de Liverpool. Le Diable Rouge aurait retrouvé la Premier League qu’il avait quittée pas plus tard qu’en janvier. Une belle opportunité afin de regagner du temps de jeu, chose qu’il n’avait pas forcément depuis son atterrissage à Lyon. Or, tout ceci n’est maintenant que du passé. Récemment, selon Sky Sports, la Fiorentina s’était sérieusement positionnée sur le milieu de 26 ans.

Mangala préférerait la Fiorentina

Dans ces derniers instants du mercato, les retournements de situation dans tous les sens deviennent la normalité. Particulièrement pour Orel Mangala qui a maintenant donné sa préférence pour rejoindre la Fiorentina plutôt qu’Everton. Selon Sacha Tavolieri, le Belge aurait donné sa faveur à la Viola, car les Florentins offriraient des conditions personnelles supérieures au club de la Mersey. Les Italiens sont vraiment en train de faire bousculer le dossier. Le joueur serait d’accord avec la formation de Serie A et l’OL aurait également donné son aval à la Fiorentina et à Mangala pour permettre à l’ancien de Nottingham Forest d’évoluer en Italie la saison prochaine.