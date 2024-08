OL - Strasbourg : la bande de Lacazette est prévenue

Ce vendredi soir (20 h 45), l’OL recevra Strasbourg pour l’ouverture de la troisième journée de Ligue 1. L'OL devra sortir le bleu de chauffe.

Pour ce dernier match de ce mois d’août, les joueurs lyonnais doivent se racheter auprès de leur public. Avec un soutien populaire affiché lundi lors d’un entraînement ouvert pour tous, ces derniers ne peuvent qu’être reboostés. Mais attention à ne pas être trop confiant et à ne pas tomber dans le piège strasbourgeois. Celui-ci peut vite se refermer et attirer les Lyonnais dans la gueule du loup. Avec un début de championnat canon, Strasbourg ira défier un Lyon blessé. La bête devra absolument se relever de ses claques reçues. Une première subie face à Rennes (3-0) puis une deuxième contre Monaco (0-2) qui a mis les coéquipiers d’Alexandre Lacazette à terre. Face à un adversaire en pleine bourre, invaincu en ce début de saison, la tâche sera ardue pour les hommes de Pierre Sage.

Une dernière inoubliable

Un match d’ouverture de troisième journée qui risque de faire débloquer des souvenirs assez plaisants. En tout cas, plus pour les supporters lyonnais que strasbourgeois. Parti dernier, l’OL a su faire une “remontada” au classement de Ligue 1 la saison passée. Celle-ci s’est clôturée par un penalty transformé d’Alexandre Lacazette à la 90+6 minute face à Strasbourg justement. Un but qui avait délivré le Parc OL d’une peur de ne plus revoir son club une année de plus sans coupe d’Europe. Lors de cette soirée, le “Général” avait "scoré" par deux fois. Ce doublé représente les deux derniers buts de l’OL en Ligue 1. Un résultat que les Lyonnais aimeraient bien imiter ce vendredi pour enfin fêter une première victoire.