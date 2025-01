Obligé d’annuler son opération caritative le 18 décembre dernier après être tombé malade, Georges Mikautadze a donné un nouveau rendez-vous pour sa rencontre avec les supporters de l’OL, en faveur de l’hôpital femme mère enfant.

Cette fois, ce devrait être la bonne ! C’est en tout cas la promesse faite par Georges Mikautadze. Une grippe ne devrait pas s’interposer pour empêcher la tenue de l’opération caritative et solidaire lancée par l’attaquant géorgien. Elle aurait déjà dû se tenir le 18 décembre dernier, mais une maladie l’avait contraint à annuler la rencontre avec les supporters à la dernière minute. Mikautadze avait malgré tout promis qu’elle serait décalée à une date ultérieure. Le numéro 69 de l’OL a profité de ce passage à la nouvelle année pour annoncer cette nouvelle date.

Une tombola pour un maillot et surtout la bonne cause

Les supporters lyonnais ont rendez-vous ce mercredi 8 janvier à 18h du côté de la boutique du Parc OL pour rencontrer Georges Mikautadze. Néanmoins, cette rencontre aura avant tout un caractère solidaire et caritatif puisque ce "meetup" se fait en soutien aux enfants malades de l’hôpital Femme Mère Enfant - HCL, de Bron. L’attaquant indique d’ailleurs qu’une tombola aura lieu pour gagner un maillot dédicacé et ainsi récolter des fonds pour la bonne cause. Le rendez-vous est donc pris !