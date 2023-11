Nicolas Tagliafico avec l’Argentine face à la Jamaïque (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Argentine de Nicolás Tagliafico affronte l'Uruguay. Le défenseur de l'OL est le seul international du club à jouer cette nuit.

Parmi les dix internationaux de l'OL, seul Nicolás Tagliafico sera sur le pont dans la nuit de jeudi à vendredi (1h). L'Argentine affronte l'Uruguay au stade Monumental de Buenos Aires dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Un choc entre le premier et le deuxième du groupe alors que l'Argentine compte déjà cinq points d'avance sur son dauphin.

Suspendu face au LOSC après la trêve

Nicolás Tagliafico et ses compatriotes champions du monde en titre ont déjà accumulé quatre succès en autant de rencontres. Titulaire lors de ces quatre matchs, le défenseur de l'OL s'est même offert le luxe de marquer contre la Bolivie (0-3). Il est l'un des fers de lance de la solidité défensive argentine puisque les hommes Lionel Scaloni n'ont pas encaissé de but.

Mercredi 22 novembre, l'Argentine sera ensuite opposée au Brésil durant ces éliminatoires. Nicolás Tagliafico ne retrouvera pas directement la compétition avec l'OL après cette trêve internationale. En effet, à cause de son carton jaune reçu face au Stade rennais (0-1), le latéral gauche sera suspendu en Ligue 1 et ne pourra pas affronter le LOSC le dimanche 26 novembre (20h45). Il ne sera de retour qu’à Lens, une semaine plus tard.