La FFF a annoncé jeudi la volonté du Comex de nommer Jean-Michel Aulas en tant que vice-président. L'ancien dirigeant de l'OL en saura davantage lors de la prochaine assemblée fédérale.

Quelques mois après son départ de l'OL, Jean-Michel Aulas continue de voir son importance s'accroitre au sein de la Fédération française de football. Ce jeudi, l'instance a annoncé que son Comex, dont Aulas est membre depuis 2017, a décidé de présenter la candidature de l’ancien président lyonnais à la prochaine assemblée fédérale pour le poste de vice-président de la 3F. Cela s'est fait sur proposition de Philippe Diallo, président de la FFF, lui-même, et a été décidé à l'unanimité.

Une expérience décisive

"Je suis très fier et heureux de la confiance accordée. Je mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma passion du football au service de la FFF et des intérêts supérieurs du football français", a déclaré Jean-Michel Aulas via les canaux de communication de la Fédération.

Philippe Diallo, de son côté, a indiqué que son expérience "dans le football masculin et féminin, du haut niveau et son expertise économique" avait pesé au moment de prendre cette décision. Jean-Michel Aulas a également évoqué le ballon rond féminin dans le communiqué de la 3F : "Mon investissement sera total, à l’image de mon implication dans le plan de professionnalisation du football féminin que nous mettons en œuvre avec la Ligue professionnelle du football féminin de la Fédération."