Ce week-end, les U19 de l'OL se sont imposés 4-3 contre le Paris FC au terme d'un match renversant. Cependant, ils ne disputeront pas les play-offs.

Dans le cadre de la 24e journée du championnat National, les U19 de l'Olympique lyonnais recevaient le Paris FC dimanche à l'OL Academy. Avec seulement trois matches à jouer en saison régulière, les Gones n'avaient plus leur destin mains. Mais comme l'évoquait Éric Hély à Olympique-et-Lyonnais, les chances étaient trop insuffisantes pour espérer quelque chose. La victoire de l'ESTAC de Troyes ce week-end a scellé les espoirs lyonnais, mais cela ne les a pas empêchés d'obtenir les trois points et de conserver leur 6e place en championnat.

Un scénario bien ficelé

Au terme d'une rencontre renversante, les hommes d'Eric Hély sont venus à bout du Paris FC (4-3). En premier lieu, ce sont bien les Lyonnais qui se sont mis à l'abri par le biais de Thiéma Gueye en début de partie (14e, 1-0). Pourtant, à la 33e minute de jeu, les Parisiens sont revenus à la marque grâce à un penalty transformé de Zakarya Khaldi (1-1). Une minute plus tard, alors que le match venait à peine de reprendre, Tidiane Diawara a redonné l'avantage à l'OL (2-1), et ce sont ces derniers qui sont retournés aux vestiaires en menant au score.

En début de seconde mi-temps, les joueurs de Flavien Binant ont pris le match en main en inscrivant deux buts coup sur coup à la 55e et 59e (Aly Sidibe 2-2, Zakarya Khaldi 2-3). Mené à domicile, les U19 de l'OL ont réussi à égaliser à la 74e (Romain Berthelin) dans un scénario hollywoodien et comme si cela ne suffisait pas, Tidiane Diawara a donné l'avantage aux siens à la 86e (4-3), et cette fois-ci, le PFC n'a rien pu faire (4-3 pour l'OL).

Avec encore deux rencontres à jouer d'ici à la fin de saison, l'enjeu n'est plus très grand pour les U19 de l'OL. Ils se déplaceront à Dijon le 7 mai prochain avant d'accueillir Nancy le 14 du même mois et clôturer leur saison 2022-2023.