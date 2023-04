L'OL Futsal battu par Condrieu à domicile (3-4)

Condrieu l'a emporté contre l'OL Futsal au terme d'une victoire 3-4 samedi. Au classement, les Lyonnais sont passés derrières les Condriots.

Samedi, l'OL Futsal accueillait Condrieu à domicile pour un match opposant le deuxième de Régional 1 au troisième du championnat. Au classement, les joueurs de David Touré ne possédaient que trois points d'avance avant la rencontre et une défaite était absolument à éviter puisque les Condriots avaient l'occasion de passer devant en cas de victoire (grâce au premier succès contre l'OL du début de saison).

Comparé à l'équipe U19 de l'OL qui s'est imposée 4-3 contre le Paris FC, l'OL Futsal s'est quant à lui incliné sur ce score. Côté Lyonnais, les buteurs ont été Kharradji, Bacar et Brourate. Même si l'ALF Futsal est sûre d'être sacré champion, les Lyonnais ont deux rencontres pour tenter de reprendre leur deuxième place. À noter que Condrieu, possède un match en plus sur les Gones. Tout reste possible pour ces derniers...