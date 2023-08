OL : Rayan Cherki, 20 ans et une belle précocité

Rayan Cherki après son but lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Rayan Cherki fête ce jeudi ses 20 ans. Le meneur de l'OL a déjà de belles statistiques de précocité à son compteur depuis ses débuts avec son club formateur.

Pour son vingtième anniversaire ce jeudi 17 août, Rayan Cherki espère continuer à apporter à son club formateur pour la saison 2023-2024. C'est en tout cas ce que souhaite l'Olympique lyonnais. Il faut avouer que depuis ses débuts en professionnel (premier match officiel en octobre 2019), le jeune milieu de terrain offensif a mis du temps avant de trouver sa place dans le onze de l'équipe première. Devenu titulaire indiscutable comme meneur de jeu derrière son capitaine Alexandre Lacazette, Cherki sort d'un exercice 2022-2023 de bonne facture. Avec un total de 39 matchs disputés toutes compétitions confondues, le Lyonnais compte 5 buts et 6 offrandes à son compteur.

Plus jeune marqueur de l'histoire de l'OL

Au-delà de ces statistiques, Rayan Cherki affiche également des records à son actif. En septembre 2018, il participe à la Youth League à seulement 15 ans. Un an plus tard, il devient le second plus jeune footballeur à disputer un match de Ligue des Champions. Enfin, le natif de la capitale de la Gaule a en outre inscrit sa première réalisation avec l'OL en janvier 2020 devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club rhodanien (16 ans). Désormais, Cherki espère continuer sur sa lancée après avoir franchi la barre des 100 matchs. Sous contrat jusqu'en juin 2025, c'est tout Lyon qui aspire à ce que le joueur reste encore une saison de plus alors que le PSG continue de garder un oeil sur lui avant la clôture du marché des transferts fin août.