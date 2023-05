L'OL Reign se relance contre Houston (0-2)

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après avoir concédé le nul contre Angel City jeudi dernier, l'OL Reign a su réagir contre le Houston Dash (2-0).

Après être resté sur deux matches sans victoire toutes compétitions confondues, l'OL Reign s'est repris dans la nuit de samedi à dimanche face à Houston (2-0). Dès le coup d'envoi, les Texanes ont imposé un pressing intense aux joueuses de Laura Harvey, mais ces dernières ont su être solide et ne pas encaisser de but en première période. Malgré leurs six tirs, les joueuses de l'OL Reign n'ont, elles aussi, pas réussi à prendre les devants pendant les quarante-cinq premières minutes. À la pause, le score était de 0-0 entre les deux formations.

Au retour des vestiaires, le match a totalement basculé en faveur de la franchise appartenant à l'OL. Huit minutes après la reprise, Megan Rapinoe envoie un centre sur la tête de Latsko qui ne manque pas de mettre la balle au fond des filets (1-0, 53e). Un quart plus tard, Latsko est à nouveau décisive. L'Américaine adresse un centre pour Huitema et cette dernière conclue pour faire le break en faveur des joueuses de Seattle. Avec sa solidité défensive, l'OL Reign n'a pas plié même en seconde mi-temps et a réussi à repartir avec le clean-sheet. Grâce à ce succès, l'équipe américaine de l'OL est seule en tête du championnat de NWSL. La prochaine rencontre est prévue le 14 mai contre North Carolina Courage, actuellement 6e du championnat.