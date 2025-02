OL - Reims : Tessmann remplace Veretout, Mikautadze en pointe

Tanner Tessmann lors d’OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Ce dimanche, l'OL affronte Reims pour la 21e journée de Ligue 1. Pour son premier rendez-vous à Décines, Paulo Fonseca n'a pas bouleversé son onze. Seuls Georges Mikautadze et Tanner Tessmann intègrent l'équipe titulaire.

Il l'avait annoncé et il a tenu parole. Vendredi, Paulo Fonseca avait indiqué qu'il ne bouleverserait pas outre mesure son onze de départ entre le déplacement à Marseille et la réception de Reims. Seuls un ou deux changements étaient annoncés et c'est ce qu'il va se passer ce dimanche contre le club rémois. Par rapport à la défaite dans le sud de la France, l'entraîneur portugais n'a fait que deux remplacements avec la sortie de Jordan Veretout et le forfait d'Alexandre Lacazette. Avec l'absence du capitaine de l'OL, la présence de Georges Mikautadze ne faisait aucun doute.

Celle de Tanner Tessmann un peu plus. Dans le 4-2-3-1 mis en place par Paulo Fonseca, le milieu américain ne remplace pas Nemanja Matic dans le double pivot, mais bien Jordan Veretout. L'entraîneur a insisté sur le besoin d'une organisation défensive solide et la présence des deux milieux défensifs comme titulaires renforcent cette idée. Reste à voir comment va s'articuler l'animation offensive et la projection avec Matic et Tessmann, pas franchement réputés pour se porter vers l'avant...

La composition de l'OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze