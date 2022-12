OL U19F - Phase élite : une partie des adversaires sont connus

Premières de leur poule, les U19 féminines de l'OL se sont qualifiées pour la phase élite du championnat. Elles connaissent trois adversaires sur cinq pour le titre national.

Elles défendront leur titre jusqu'au bout. La saison passée, les U19 féminines de l'OL avaient remporté le championnat national au terme d'une bataille contre le PSG. Comme les deux équipes ont terminé en tête de leur poule sur la première phase de l'exercice, elles seront à nouveau adversaires en 2023 pour tenter de soulever le trophée.

L'Olympique lyonnais et Paris ne seront pas les seuls. Quatre autres formations se mesureront aux deux favoris. Nous savons déjà que Saint-Etienne et Nantes feront partie de la compétition élite. Pour connaître les deux derniers participants, il faudra se tourner du côté des barrages. Le Havre, le Paris FC, Toulouse et Bordeaux se disputeront les deux derniers billets.