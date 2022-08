OL : une défense centrale qui semble fixée, mais…

Dans l’esprit de Peter Bosz, il semble acquis pour le moment que la charnière centrale sera Thiago Mendes - Castello Lukeba. Néanmoins, certaines interrogations subsistent toujours, notamment au sujet du Brésilien.

La saison passée, Peter Bosz avait lancé Thiago Mendes en charnière centrale en raison des blessures et méformes à ce poste. Au fur et à mesure des rencontres, son association avec la révélation Castello Lukeba a fini par vraisemblablement convaincre l’entraîneur néerlandais. Depuis le début de la préparation, il n’a pas changé son fusil d'épaule en associant systématiquement les deux joueurs.

Outre le jeune Français, très à l’aise depuis décembre peu importe son associé, les interrogations ne s’estompent pas concernant l’ancien Lillois. Auteur de prestations entre moyennes et correctes, Mendes doit encore s’affirmer à ce poste. “Je reste assez réservé. Il a fait quelques bons matches et certaines de ses qualités collent à ce qu'on attend du profil : agressif, bonne relance, a noté Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Mais cela doit rester une solution d'urgence à mes yeux, pas quelque chose de durable. Il a encore beaucoup de mal à gérer la profondeur, les trajectoires et chacune de ses interventions sont souvent à la limite, un peu à l'arrache. Si le geste de Lopes est complètement raté face à Ajaccio, Thiago Mendes est aussi coupable d'être en retard sur un long ballon dans le dos de la défense.”

Peter Bosz n'a aucun doute sur Thiago Mendes

A l'approche de l’exercice 2022-2023, le coach lyonnais n’avait lui aucune réserve à ce sujet. Son choix est le bon. "Je n'ai pas de doute sur sa capacité à jouer plus bas. Pas du tout. Bien sûr, il fait de temps en temps des fautes. Mais quel joueur dans le monde n’en fait pas ? Il a eu un carton rouge quand il était mal placé (le 8 mai dernier à Metz). Mais le reste du temps, il gagne ses duels. Il est intelligent sur le terrain et très bon pour ressortir le ballon de derrière, a observé Peter Bosz en juillet lors du stage en terre batave. Il me surprend aussi avec son jeu de tête. Pour moi, il est totalement capable de jouer en défense centrale."

Pour le reste, l’OL a la matière pour construire son axe central comme il l’entend avec quatre joueurs en plus de Mendes. “En quantité, le club me semble armé, surtout dans une saison sans coupe d'Europe. J'aime bien les profils à disposition : un crack amené à encore grandir (Lukeka), un autre jeune qui doit encore s'aguerrir (Diomandé) et un expérimenté qui sait ce qui l'attend mais qui ne rechigne jamais (Da Silva). J'ai plus de réserves sur Boateng et encore plus sur Thiago Mendes. Je n'arrive pas à envisager que l'OL fasse sa saison dans cette configuration-là, nous a confié Cyril Morin. L’Allemand a eu beaucoup de mal l'an passé et Mendes a trop de lacunes pour être fixé à ce poste toute une saison, surtout si c'est pour viser le podium. Donc qualitativement, il me manque un indiscutable”, et c’est peut-être là où le bât blesse.

Trop de joueurs en défense centrale

Afin de faire de la place dans cet effectif pléthorique, les dirigeants rhodaniens espèrent vendre deux défenseurs centraux comme l’a indiqué Bruno Cheyrou. Mais pour l’heure, aucun départ n’est à signaler, ce qui bloque éventuellement une possible recrue à ce poste afin de densifier qualitativement le groupe. “Je pense que l’Olympique lyonnais doit recruter uniquement si c'est une vraie plus-value pour l'équipe-type. Si c'est pour faire du complément, cela n'aurait pas beaucoup de sens, a estimé le journaliste d'Eurosport. Si c'est un titulaire à part entière et un patron de défense que le club cherche depuis des années, pourquoi pas. Mais vu le marché actuel, j'ai du mal à voir ce que Lyon peut vraiment obtenir…”

Effectivement, plus le temps avance et plus les opportunités vont se réduire, même s’il est utile de rappeler que certaines affaires apparaissent en toute fin de mercato. Faut-il encore qu’elles soient bonnes car l’année dernière, l’Olympique lyonnais a expérimenté le recrutement de fin d’été, et cela n’a pas été concluant (Shaqiri, Boateng et Emerson).

Le rôle essentiel du numéro 6

A l’heure actuelle, Peter Bosz possède en tout cas un arsenal assez large avec des profils variés. Avec l’arrivée de Johann Lepenant, les coéquipiers d’Anthony Lopes semblent avoir trouvé une sentinelle capable d’aider la charnière centrale à être moins exposée que par le passé. Pour Cyril Morin, cela pourrait être l’occasion de relancer un ancien champion du monde. “J'ai envie de revoir Jérôme Boateng dans ce "nouvel OL". En tout cas, de voir un Boateng mieux protégé par son milieu que l'an passé, dans une équipe capable de mieux tenir le ballon, a-t-il décrypté. Il reste l'un des meilleurs relanceurs au monde et pourrait offrir beaucoup de verticalité à l'animation lyonnaise, qui en a beaucoup manqué ces derniers mois. Défensivement, s'il est au point physiquement, il peut tenir le choc. Mais c'est un gros "si". Quant à Diomandé, j'avais beaucoup aimé ses débuts mais il semble moins plaire à l’entraîneur.”

Avant de possibles départs, rien ne devrait changer pour le moment dans ce secteur de jeu. Outre son mauvais alignement sur le penalty corse vendredi dernier, Thiago Mendes a réussi une prestation d’ensemble assez bonne avec plusieurs interventions très à-propos. Il faudra observer si cela se confirme avec le temps ou si, comme le craignent certains, cette solution n’est finalement pas viable sur la durée.