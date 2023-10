Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang se sont connus à Arsenal. Ils seront, ce dimanche, opposés lors de la confrontation entre l'OL et l'OM.

Ancien joueur de Saint-Étienne et actuellement sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang n'est sûrement pas le meilleur ami des Lyonnais. Pourtant, ce dimanche, il aura sûrement le droit à un geste amical de la part d'Alexandre Lacazette en marge de l'Olympico (20h45). L'avant-centre de l'OL et celui de l'OM se sont côtoyés trois ans à Arsenal, entre 2018 et 2021. Dans leur club respectif, les deux buteurs sont, cette saison, plus en délicatesse.

Lacazette n'est pas en retard sur l'an dernier

Pendant qu'Alexandre Lacazette décrochait, Pierre-Emerick Aubameyang, lui, prenait la profondeur du côté de Londres. Désormais, les deux semblent moins bien entourés et ne trouvent pas de coéquipier aussi complémentaire. À Lyon, on a bien cru que l'association avec Rayan Cherki permettrait l'éclosion de ce dernier, mais c'est finalement Bradley Barcola qui s'est révélé précieux. La saison dernière, l'ailier aujourd'hui au Paris Saint-Germain, avait offert sept passes décisives à son aîné - et idole.

Depuis, la connexion avec Jeffinho ou Ernest Nuamah ne tourne pas (encore ?) à plein régime. Le carton rouge pris par Alexandre Lacazette face à Montpellier et les matchs de suspension qui ont suivi n'aide pas à trouver des automatismes. Bonne nouvelle : s'il n'a marqué "que" trois fois cette année, le Général ne faisait pas beaucoup mieux la saison dernière au même stade du championnat avec quatre réalisations, contre 27 en fin d'exercice.

De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang possède la confiance de Marcelino et Gennaro Gattuso, tous deux passés sur le banc phocéen depuis le début de saison, avec huit titularisations en neuf journées. Il n'a pourtant inscrit qu'un seul but en Ligue 1. Celui qui est passé par Barcelone et Chelsea depuis son départ d'Arsenal peine à convaincre le Vélodrome, au même titre que Vitinha, son concurrent au poste.