OL : Lacazette vise le podium des meilleurs buteurs en Ligue 1

Avec 130 buts au compteur, Alexandre Lacazette est actuellement le 4e meilleur réalisateur de Ligue 1 au XXIe siècle. Il s'est rapproché du podium et d'Edinson Cavani.

Double buteur avant la trêve face à Lorient (3-3), Alexandre Lacazette compte désormais 163 réalisations avec l'Olympique lyonnais, dont 130 en championnat. Grâce à cette performance, le capitaine rhodanien est revenu à auteur de Pedro Miguel Pauleta, à la quatrième place des meilleurs artificiers de la Ligue 1 au XXIe siècle, comme l'indique Opta.

Ce dimanche face à Clermont (20h45), dans une rencontre capitale, il pourrait donc dépasser l'ancien Bordelais et Parisien, et se rapprocher du podium. Pour l'instant, le troisième rang est occupé par Edinson Cavani, avec 138 buts. Plus loin devant, nous retrouvons Wissam Ben Yedder (150 avant son match face à Metz ce 22 octobre) et Kylian Mbappé (172).

A 8 longueurs du podium.

S'il aura bien du mal à rattraper les deux attaquants en tête de ce classement, l'avant-centre de l'OL est tout à fait en mesure sur la saison en cours de subtiliser la troisième place au joueur uruguayen. Ce serait même d'ailleurs un excellent signe pour son club au vu du début de l'exercice 2023-2024.

Précisions tout de même que hormis Mbappé, les trois autres footballeurs ont évolué ailleurs qu'en France dans leur carrière.