Pourquoi McDonald's a ouvert un concept Originals à OL Vallée

Un nouveau concept dédié à la vente à emporter a ouvert ses portes au pôle de loisirs de l’OL Vallée, à Décines. Les explications de Gérard Touilloux, le patron de Gifom qui exploite 18 restaurants McDonald’s dans la région.

Expliquez-nous votre concept McDonald's Originals ?

Gérard Touilloux : Il y a seulement une vingtaine de McDonald's Originals en France. C'est le premier dans la région lyonnaise. Ce sont des restaurants plus petits avec une gamme plus réduite et en même temps on propose des produits spécifiques comme le Big Mac BLT (bacon laitue tomate) ou le grand Big Mac. Comme on veut s'adapter à la clientèle d'OL Vallée, c'est-à-dire des gens qui vont venir pour les matchs de football, de tennis (académie de Tsonga), de basket et de concert (avec l'Arena), on a privilégié la vente à emporter. On a tout de même vingt places assisses en terrasse. On fait la livraison à domicile avec Uber et Deliveroo. On a également le click & collect avec notre service de click & ready qui permet de commander, via notre application, et lorsque le client se trouve à proximité du restaurant sélectionné, il peut directement retirer sa commande.

Pourquoi souhaitiez-vous venir à OL Vallée ?

Très sincèrement, pour moi, c'était une évidence d'installer un McDonald's à OL Vallée. Notre enseigne est un partenaire actif de l'OL depuis 2016. Avec la construction d'OL Vallée, on voulait être de l'aventure. On a pris notre temps. C'est un endroit très difficile pour la restauration, car il y a des moments très forts et des moments plus faibles. C'est une prise de risque que j'avais envie de prendre en tant que chef d'entreprise.

Il y a combien de salariés dans ce restaurant et quels sont vos horaires d'ouvertures ?

Dans cet établissement, il y a une directrice, trois managers et une vingtaine d'équipiers. On sera ouvert tous les jours, 365 jours par an, de 11 heures à minuit et jusqu'à 2 heures du matin les soirs d'événements. On veut répondre à la demande des clients et on ajustera en fonction des besoins.