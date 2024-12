Melchie Dumornay lors de Paris FC – OL (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Auteure de quatre buts en décembre, Melchie Dumornay a participé à la très bonne première partie de saison de l’OL. L’Haïtienne est nommée pour le titre de meilleure joueuse de décembre en Première Ligue.

Elle s’en était voulu de ne pas avoir été assez décisive lors du voyage à Galatasaray et avait donc choisi de remettre les pendules à l’heure contre Nantes. En l’espace de quelques jours, Melchie Dumornay avait transformé son inefficacité en une machine à marquer contre les Canaries. Un doublé qui aurait dû se transformer en triplé si l’arbitre assistante avait mis les bonnes lunettes. D’ailleurs décembre rime avec doublé pour Dumornay en Première Ligue puisque l’Haïtienne s’était déjà illustrée une semaine auparavant. Sur la pelouse de ses premiers exploits en France à Reims, elle avait largement participé au succès de l’OL (0-3).

En concurrence avec Katoto et Matéo

Ses quatre buts en deux matchs ont porté à dix son nombre de réalisations sur la première partie de saison quasi parfaite des Fenottes. Ce bilan, qui en fait la co-meilleure buteuse de l’OL avec Lindsey Horan, lui permet de postuler au titre de meilleure joueuse de Première Ligue en décembre. Melchie Dumornay aura malgré tout une concurrence de taille avec Marie-Antoinette Katoto (PSG) et Clara Matéo (Paris FC), meilleure buteuse du championnat et déjà récompensée en novembre. Les supporters, qu’ils soient lyonnais ou non, ont jusqu’à ce dimanche 29 décembre pour voter sur les réseaux sociaux de l'Arkema Première Ligue et ceux de Canal+ Foot.