St Pölten - OL : Marozsán et Becho intègrent le onze

Pour ce cinquième match de Ligue des champions, l’OL affronte St Pölten en Autriche. Plutôt laissée de côté depuis le début de la saison, Dzsenifer Marozsán est titularisée dans l’entrejeu avec Damaris et Sara Däbritz.

Objectif première place. Ce jeudi (21h), l’OL s’est fixé comme mission de rentrer d’Autriche avec les trois places et une place assurée avant de retrouver le Slavia Prague mercredi prochain au Parc OL. Sonia Bompastor a fixé le cap et ce sont à ses joueuses de valider les propos de leur entraîneure. Pour ce cinquième rendez-vous de la saison en Ligue des champions, l’entraîneure lyonnaise avait quelque peu brouillé les pistes mercredi en conférence de presse. Si elle avait annoncé vouloir aligner l’équipe la plus compétitive possible, elle a quand même fait un peu de turnover. Ellie Carpenter et Amel Majri, remplaçantes contre Montpellier dimanche, retrouvent leur place de titulaire en lieu et place d’Alice Sombath et Eugénie Le Sommer. Mais la surprise vient plutôt de la titularisation de Dzsenifer Marozsán.

Le Sommer et Van de Donk sur le banc

La milieu de terrain allemande doit se contenter de miettes depuis le début de la saison. Elle ne faisait pas partie du groupe en Coupe de France avant de rester sur le banc il y a quatre jours dans l’Hérault. Contre St Pölten, la numéro 10 a donc l’occasion de se mettre en évidence dans l’entrejeu lyonnais à la place de Daniëlle van de Donk, sur le banc au coup d’envoi. Le dernier changement par rapport au match de championnat concerne l’attaque avec Vicki Becho qui est, elle aussi, en manque de temps de jeu et de confiance ces derniers temps. En plus de l’objectif collectif, ce match en Autriche doit permettre à ces joueuses de rotation de prouver qu’elles méritent peut-être un peu plus de minutes à l’avenir. Mais on le sait, Sonia Bompastor a un problème de riches.

La composition de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Mbock, Bacha - Damaris, Marozsan, Däbritz - Becho, Hegerberg, Majri