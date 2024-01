OL - Rennes : Stéphan s'attend à un "match difficile"

Pour Julien Stéphan (Rennes), la rencontre de vendredi disputée contre l'OL (21 heures) s'annonce périlleuse.

Julien Stéphan est méfiant. À l'heure d'affronter l'OL, ce vendredi (21 heures), l'entraîneur du Stade Rennais reste sur ses gardes. "Ce sera difficile, admet-il. Ils ont des joueurs de grande qualité et se sont renforcés pendant le mercato, avec certains qui pourraient jouer vendredi. Ça renforce la difficulté de la préparation de la rencontre, on ne sait pas trop comment ils vont jouer." Julien Stéphan s'attend à une rencontre rythmée. "Ce dont on est certain, c’est qu’il y aura de la qualité sur le terrain", concède-t-il.

L'OL a "retrouvé une stabilité défensive"

Le technicien rennais a constaté un changement au sein de la formation lyonnaise. "Leur dynamique actuelle est bien meilleure qu’il y a deux mois et demi, lorsqu’ils sont venus au Roazhon Park, pour leur première victoire de la saison, rappelle Julien Stéphan. Ils ont retrouvé de la stabilité défensive, ils prennent moins de buts et en marquent davantage."

Pour ce match au Parc OL, Julien Stéphan devrait compter sur le retour d'un certain Amine Gouiri. "Il a repris l’entraînement collectif, comme c’était prévu par le protocole, précise l'entraîneur de Rennes. On a encore une séance pour juger de ce qu’il en sera pour le match à Lyon."