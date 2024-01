Sara Däbritz, double buteuse lors du net succès de l’OL en terre autrichienne (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Les joueuses de Sonia Bompastor ont livré un festival offensif, ce jeudi, en battant facilement (7-0) les Autrichiennes de Sankt Pölten. La première place de leur groupe de Ligue des champions est assurée avant même la dernière journée.

Contrairement au match aller à Décines (succès étriqué 2 à 0), l'OL n'a pas fait de quartier face au club autrichien. Les Fenottes ont donné la leçon à leurs adversaires en leur infligeant un cinglant 7 à 0. Une nette victoire qui leur assure la première place du groupe, l'objectif fixé par Sonia Bompastor. "Par rapport à nos ambitions, on voulait la première place et on l'a eue", s'est félicitée l'entraîneuse lyonnaise.

L'OL a pris rapidement le contrôle du ballon. Les efforts de l'équipe ont été récompensés dès la 21e minute, avec un premier but d'Ada Hegerberg sur corner (1-0). Moins de deux minutes plus tard, l'Allemande Sara Däbritz a trouvé à nouveau la faille d'un tir du pied gauche (2-0, 23e). Le doublé d'Hegerberg, servi par Vicki Becho (3-0, 35e), a parachevé la belle première période des Lyonnaises.

Les quarts de finale dans un coin de la tête

Au retour des vestiaires, la bande à Sonia Bompastor est revenue avec les mêmes intentions. Sur un corner tiré par Selma Bacha, Vanessa Gilles a inscrit le quatrième but de la tête (55e). Les Lyonnaises ont ensuite attendu le dernier quart d'heure pour concrétiser encore davantage leur domination (67 % de possession). Les trois derniers buts ont été l'œuvre de Dzsenifer Marozsán (79e), Kadidiatou Diani, de retour de blessure (83e, 6-0) et Däbritz pour un doublé (87e, 7-0).

Les Fenottes peuvent légitimement avoir le sentiment du devoir accompli. Elles s'adjugent la première place de leur groupe avant la dernière journée, mercredi prochain contre le Slavia Prague. Elles affronteront ainsi un deuxième de groupe en quart de finale de la Ligue des champions en mars prochain.