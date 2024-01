OL - Mercato : O'Brien donne son avis sur les recrues lyonnaises

Jake O’Brien, unique buteur de Rennes – OL, lors de la phase aller le 12 novembre dernier (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Révélation de la première partie de saison de l'OL, le défenseur irlandais a pu se faire une idée sur les joueurs arrivés entre Rhône et Saône durant ce mercato d'hiver.

Avec 13 matches disputés depuis octobre, tous comme titulaires, Jake O'Brien s'est fait une place au soleil au sein de l'effectif lyonnais. C'était pourtant loin d'être une évidence à son arrivée à Lyon en plein cœur de l'été. De retour de suspension face à Rennes ce vendredi, l'Irlandais postule à une place de titulaire dans la défense centrale qui sera alignée par Pierre Sage.

Présent en conférence de presse mercredi, O'Brien a livré ses impressions sur les nouvelles recrues arrivées en janvier. À commencer par le Brésilien Adryelson, son nouveau partenaire et néanmoins concurrent en défense centrale. "C'est un très bon joueur, que ce soit dans une défense à 3 ou à 4. Il excelle dans les tacles, et c'est agréable de jouer avec lui car je sens qu'il me soutient, assure O'Brien. Il pourrait avoir besoin d'un peu de temps pour s'adapter, mais c'est un joueur très talentueux."

"Fofana et Orban seront très utiles pour les matchs à venir"

L'ex-défenseur de Crystal Palace a pu également se confronter ces derniers jours aux néo-attaquants rhodaniens, Gift Orban et Malick Fofana. En provenance de La Gantoise en Belgique, ces deux renforts offensifs vont apporter de nouvelles solutions à l'effectif de Pierre Sage. Le grand défenseur, 1,97 m sous la toise, estime qu'ils seront tous les deux "très utiles" en vue de la lutte pour le maintien.

"Ils sont très rapides, mais de manière différente, explique O'Brien, unique buteur à Rennes lors de la phase aller (succès 1-0 de l'OL). Malick (Fofana) excelle dans les petits espaces et dribble rapidement. Gift Orban, lui, se projette plus rapidement sur des longs ballons."

Ces derniers espèrent en tout cas connaître le même sort que l'Irlandais. À savoir s'imposer comme des titulaires incontournables dans le onze de Pierre Sage.