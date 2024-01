Ligue 1 : l'OL à la recherche du juste milieu

Après les âpres négociations autour du transfert de Nemanja Matic à l'OL, Lyon et Rennes vont en découdre sur le terrain, en Ligue 1, ce vendredi à Décines. L'entrejeu est l'une des préoccupations majeures de la bande à Pierre Sage pour cette deuxième partie de saison.

Il a été beaucoup question, ces dernières semaines, de la défense et de l'attaque, du côté de Lyon. Le club rhodanien s'est renforcé en priorité dans ces secteurs. Le défenseur brésilien Adryelson a rejoint l'effectif début janvier, en compagnie du gardien Lucas Perri. Tous deux en provenance de Botafogo. Au rayon des recrues offensives, Malick Fofana et Gift Orban ont quitté La Gantoise pour venir épauler Alexandre Lacazette. Le Nigérian devrait d'ailleurs faire ses débuts sous le maillot lyonnais ce vendredi à domicile face à Rennes.

Mais le secteur de jeu qui avait également besoin urgemment de sang neuf est l'entrejeu. Maxence Caqueret et Corentin Tolisso font la paire depuis plusieurs semaines. Si le champion du monde tricolore est actuellement épargné par les blessures, il peut difficilement souffler en l'absence de réelle concurrence sur le banc. Paul Akouokou ou Skelly Alvero ne constituent pas une alternative crédible pour les bousculer. Et le jeune Mahamadou Diawara (18 ans), encore un peu tendre, est en phase de découverte du haut niveau.

Sage : "Pas forcément le milieu de terrain à pointer du doigt"

Pierre Sage est conscient de cette problématique même s'il ne veut pas se focaliser sur le cœur du jeu en particulier : "C’est difficile de juger les secteurs en les isolant. Je dirais que ce n’est pas forcément le milieu de terrain qu’il faut pointer du doigt, c’est le jeu de l’équipe", estime l'entraîneur lyonnais. "Il faut plus de coordination, une meilleure occupation des espaces. Nous avons besoin de progresser sur le plan collectif. On ne s’arrête pas sur le fait d’avoir fait un ou deux bons matchs. On a la créativité mais parfois on l’inhibe par notre désorganisation", complète Sage.

L'arrivée de Nemanja Matic dans l'effectif lyonnais représente, à ce titre, une très bonne nouvelle pour l'OL. Le Serbe, 35 ans, possède le profil pour équilibrer et mieux contrôler le jeu rhodanien. Les dirigeants lyonnais recherchaient depuis plusieurs mercatos ce milieu pouvant évoluer comme sentinelle, expérimenté, capable de contrôler davantage le jeu. Sa patte gauche et sa taille (1, 94 m) vont apporter de la densité et du volume à ce milieu lyonnais, régulièrement en souffrance dans ce domaine.

L'ancien joueur de Manchester United et de l'AS Rome, dont l'arrivée n'a pas encore été officialisée, est annoncé en tribunes pour le match de ce soir. En plus de ce transfert de poids, un autre renfort au milieu n'est pas à exclure avant la fin du marché des transferts (31 janvier).