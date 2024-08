Textor présent pour Arsenal - OL ce dimanche

Aperçu à Lyon ou encore Paris pour les Jeux olympiques, John Textor devrait profiter de son séjour européen pour observer l’OL contre Arsenal ce dimanche (15h).

Il avait pris place au Parc OL pour observer Thiago Almada, nouvelle recrue de Botafogo et très probable renfort hivernal lyonnais. Il a également fait une halte à Paris pour observer du skateboard et du canoë. Pour les Jeux olympiques de Paris, John Textor avait choisi de s’offrir un petit périple en France. Toutefois, l’Américain n’a pas oublié les affaires courantes et notamment sa volonté de vendre ses parts à Crystal Palace pour investir dans un autre club qui sera peut-être Everton. Les négociations suivent leur cours et une présence à Londres pourrait permettre de discuter plus en profondeur.

Un premier trophée sous son règne ?

Quoi qu’il en soit, en attendant un possible dénouement rapide, Textor va profiter de sa présence londonienne pour observer pour la première fois de la saison la formation de Pierre Sage. Comme avancé par nos confrères de L’Équipe, John Textor devrait bien être de la partie ce dimanche à l’Emirates Stadium. Aux côtés de l’état-major lyonnais, l’Américain espère bien voir son OL décrocher un premier trophée sous son ère, même si cela ne reste qu’un titre amical avec l’Emirates Cup. Mais à l’heure de se montrer ambitieux sur la scène nationale et européenne, lancer une saison de forte belle manière ne serait qu’appréciable dans les rangs de l’OL.