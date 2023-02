Troyes - OL : François Letexier au sifflet

Samedi, l'OL ira à Troyes pour défier l'ESTAC. François Letexier a été désigné pour arbitrer cette affiche de la 22e journée de Ligue 1.

Il faudra vite digérer le match nul contre Brest de mercredi pour l'OL (0-0). Dès samedi, le groupe de Laurent Blanc se rendra à Troyes lors de la 22e journée de Ligue 1 (19 heures). La partie sera dirigée par François Letexier.

Il a déjà arbitré l'OL deux fois cette saison

A 33 ans, ce dernier est déjà expérimenté avec plus de 130 rencontres de championnat à son actif. Ce week-end, il arbitrera l'Olympique lyonnais pour la troisième fois, après les chocs (et défaites) contre Paris (0-1) et Marseille (1-0) sur la première partie de l'exercice.

A l'occasion de cette affiche, Letexier sera accompagné de Mehdi Rahmouni et Christophe Mouysset. La VAR revient à Thomas Léonard et Guillaume Debart.