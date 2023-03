Wendie Renard à l'aube des 450 matchs avec l'OL

(Photo by Thomas SAMSON / AFP)

A quelques heures du match contre Chelsea en Ligue des champions, Wendie Renard devrait profiter de cette affiche pour atteindre la barre des 450 matchs joués avec l'OL.

Lorsqu'elle a entamé sa carrière professionnel à l'Olympique lyonnais en mars 2007, imaginait-elle que 16 ans plus tard, elle serait encore présente pour défendre les couleurs des Fenottes ? En tout cas, depuis 17 saisons, Wendie Renard porte le maillot de l'OL et derrière elle, la Martiniquaise possède 449 rencontres au compteur. Ce jeudi face à Chelsea (21 heures), elle devrait donc en toute logique atteindre les 450 dans un choc crucial.

Ce duel face aux Anglaises sera son 110e affrontement en Ligue des champions. La défenseure a également participé à 279 affiches en championnat, plus 61 en Coupe de France et Trophée des championnes.

Joueuse la plus capée de l'histoire de l'OL

Buteuse redoutable malgré son poste, Renard a marqué à 144 reprises avec la formation rhodanienne, ce qui la classe au 6e rang, assez loin tout de même de ses coéquipières Eugénie Le Sommer (285) et Ada Hegerberg (238). En revanche, elle est largement la joueuse la plus capée de l'histoire du club, en plus d'avoir porté à 275 reprises le brassard de capitaine (première également).