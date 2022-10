5 matchs sans victoire en Ligue 1, l'OL l'a déjà fait en 2021-2022

L'OL reste actuellement sur 5 matchs sans victoire en Ligue 1, une série qu'il a déjà réalisée entre décembre 2021 et janvier 2022.

Dans une spirale négative depuis plus d'un mois, l'OL n'est pourtant pas trop dépaysé si l'on prend en compte son passé récent. Après quatre défaites puis un nul face Toulouse vendredi (1-1), il reste désormais sur une période de 5 rencontres sans le moindre succès. Ainsi, l'Olympique lyonnais n'a pas gagné de partie depuis le 3 septembre face à Angers (5-0).

Déjà sous Peter Bosz

Mais Anthony Lopes et ses coéquipiers ont récemment connu une telle série en championnat de décembre 2021 à janvier 2022, déjà sous Peter Bosz donc. A l'époque, les Rhodaniens avaient surtout enchaînés les matchs nuls (contre Bordeaux, Lille, Metz et Paris, avec en plus une défaite face à Reims à domicile). Le total était même porté à 6 en ajoutant la Ligue Europa avec la réception infructueuse des Glasgow Rangers (1-1).

Pour trouver la trace d'une plus longue série de rencontres sans succès en Ligue 1 de l'OL, il faut remonter au début de l'exercice 2019-2020. Entre la 3e et la 10e journée, les joueurs de Sylvinho, puis de Rudi Garcia, enchaînèrent 8 affiches sans victoire, pour 4 revers et 4 partagent des points (Montpellier, Bordeaux, Amiens, Paris, Brest, Nantes, Saint-Etienne et Dijon).