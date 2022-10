OL : Anthony Lopes a dépassé Aimé Mignot contre Toulouse (1-1)

Anthony Lopes (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Avec 426 matchs au compteur pour l'OL, Anthony Lopes est devenu dimanche contre Toulouse le seul 5e joueur le plus capé de l'histoire du club.

Il aurait certainement aimé passer ce cap dans d'autres circonstances. Affecté par les 4 défaites de rang, Anthony Lopes n'a pas dû être heureux de voir l'OL concéder le nul vendredi contre Toulouse (1-1). Pour son 426e match avec l'Olympique lyonnais, le gardien a une nouvelle fois dû aller chercher le ballon au fond de ses filets. Ce total le fait néanmoins entrer seul dans le top 5 des joueurs les capés de l'histoire du club.

Il a dépassé le regretté Aimé Mignot dans ce classement (425). Le Portugais porte les couleurs rhodaniennes depuis son plus jeune âge, après avoir débuté à Saint-Genis-Laval. Il a fait ses premiers pas chez les professionnels le 31 octobre 2012 contre Nice en Coupe de la Ligue. Depuis, il a joué 322 rencontres de Ligue 1, 28 de coupes nationales, deux fois le Trophée des champions, 34 affiches de Ligue des champions et 40 matchs de Ligue Europa. Sous contrat jusqu'en 25, il vise désormais Yves Chauveau (490 matchs, 4e) et Fleury Di Nallo (494 matchs, 3e).