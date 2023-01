Ajaccio - OL : Johann Lepenant retrouve une place dans le 11

Pour la première fois depuis le 11 janvier à Nantes, Johann Lepenant sera titulaire ce dimanche pour le match entre Ajaccio et l'OL.

Laurent Blanc a effectué deux changements dans l'équipe de départ de l'OL qui défiera Ajaccio ce dimanche à 17h05. Au milieu de terrain, Johann Lepenant et Maxence Caqueret sont titulaires en lieu et place de Thiago Mendes (sur le banc) et Tetê (transféré).

Barcola enchaîne une nouvelle titularisation

On se dirige donc vers un 4-4-2 losange a priori, avec un Rayan Cherki positionné en numéro 10 derrière Bradley Barcola et Alexandre Lacazette. Ce système peut aussi s'animer en 4-3-3, avec dans l'entrejeu Corentin Tolisso aux côtés de Caqueret et Lepenant. La défense (Kumbedi, Diomandé, Lovren et Tagliafico) reste inchangée.

La composition de l’OL contre Ajaccio : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Barcola, Lacazette