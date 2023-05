Contre Monaco, l'OL a concédé son 11e penalty, un triste record

. (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

Vendredi, Wissam Ben Yedder a inscrit le 11e penalty contre l'OL cette saison. Il s'agit d'un nouveau record pour le club, qu'il avait déjà battu contre Clermont.

Cela fait partie des erreurs individuelles que l'OL devra absolument gommer s'il veut prétendre retrouver les places européennes à l'avenir. Sur les 36 matchs joués jusqu'ici en Ligue 1, l'Olympique lyonnais a offert 11e pénalty à son adversaire, dont un à chacune de ses trois dernières sorties : Montpellier, Clermont et Monaco.

Déjà battu lors de la rencontre face à Clermont (2-1), le triste record du club a donc été "amélioré" vendredi contre Monaco (3-1), après moins de deux minutes de jeu. Ces fautes sont de véritables épines dans le pied des Rhodaniens, d'autant plus que les gardiens, Anthony Lopes (7 tentatives, aucune arrêtée) et Rémy Riou (4/0) ne sont clairement pas les plus à l'aise dans l'exercice.

1/4 des buts encaissés sur penalties

Alors qu'il reste deux journées à disputer, cette phase de jeu a déjà coûté 11 buts à hommes de Laurent Blanc en championnat, soit un quart des 44 réalisations concédées sur l'ensemble de l'exercice. Un taux très important qui fait partie des explications à la 7e place de l'OL.