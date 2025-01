Coupe de France : gagnez vos places pour Bourgoin - OL

Mercredi (18h), l’OL se déplace sur la pelouse de Bourgoin pour les 16es de finale de la Coupe de France. Grâce à Tilkéo Rénovation, partenaire du FCBJ et de TKYDG, gagnez vos places pour ce match.

C’est un jour historique qui se prépare dans l’Isère mercredi prochain. Si les joueurs de Freddy Morel ont encore un match de National 3 à disputer samedi contre Espaly, à Bourgoin, tous les regards sont déjà tournés vers le mercredi 15 janvier. À 18h, les joueurs de l’OL fouleront la pelouse du stade Pierre Rajon et ce ne sera cette fois pas pour un match amical. Non, une place pour les huitièmes de finale de la Coupe de France se disputera entre le FCBJ et l’OL. L’ambiance sera électrique dans la cité berjalienne avec un stade qui affichera complet. Néanmoins, il reste encore un moyen de se procurer un billet pour ce match historique pour Bourgoin et piège pour la formation de Pierre Sage.

Concours lundi et émission spéciale dans TKYDG

Partenaire du FCBJ mais aussi de "Tant qu’il y aura des Gones", Tilkéo Rénovation vous fait gagner les six dernières places pour le match de mercredi soir (18h). Pour participer au tirage au sort, il suffit de se rendre lundi sur la page Instagram du partenaire pour tenter d'être l'un des heureux élus. Lundi sera d'ailleurs sous le sceau de cette affiche puisque "Tant qu’il y aura des Gones" organise une émission spéciale FCBJ - OL à partir de 19h avec Djemal Kolver, président du club, et Armand Garrido.