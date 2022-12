Coupe du monde : la préfecture du Rhône prend des mesures avant France - Maroc

En prévision de la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc, ce mercredi 14 décembre 2022 (20h), plusieurs routes du centre-ville de Lyon seront coupées.

Ce n’est pas l’actualité de l’OL mais pour les supporters du club lyonnais qui souhaiteraient fêter la victoire de la France ou du Maroc, l'information est toujours bonne à prendre. La Préfecture du Rhône a préféré prendre le taureau par les cornes afin de prévenir tous potentiels débordements. En prévision de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc ce mercredi soir (20h), le préfet a pris un ensemble de mesures. Une anticipation afin que les festivités se passent dans le calme et ainsi éviter de revivre la même soirée que samedi dernier.

À partir de 19h30 et jusqu'à minuit, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, la vente d’alcool à emporter, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards sur la voie publique et la détention ou le transport de carburant en récipient portable sont interdits. À partir de 20h, plusieurs voies seront coupées à la circulation. La place Bellecour, le quartier de la Guillotière ainsi que les quais du Rhône et de la Saône ne seront plus accessibles aux automobilistes. Supporters lyonnais français ou marocains, l'heure est donc à l'anticipation afin d’éviter les mauvaises surprises…