Esport : LDLC OL joue sa place en finale sur le jeu League of Legends

Les Lyonnais peuvent se rapprocher du back to back. Sur le jeu League of Legends, LDLC OL a terminé premier du championnat de France (LFL) à l'issue d'une saison régulière historique. En réalisant un segment d'été presque parfait (17 victoires, une seule défaite), le tenant du titre s'est offert le privilège de n'avoir qu'un seul match de play-offs à disputer pour accéder à la grande finale de la LFL. Ce mercredi, la structure lyonnaise affronte son dauphin au classement, BDS Academy, dans un système au meilleur des cinq manches (BO5).

Le gagnant sera directement propulsé vers la dernière étape de cette compétition estivale, pendant que le perdant devra se sortir d'un match décisif pour accrocher une place en finale. Concentrés sur leur objectif de conserver leur couronne de champions de France, les Renards comptent bien confirmer leur domination au plus haut échelon national en empruntant le chemin le plus rapide. Avec une victoire à 18 heures, ils bénéficieraient d'une grosse semaine de récupération, et de préparation, avant de se présenter devant leur adversaire final dans les meilleures conditions.

🔥 IT'S #LFL PLAYOFF DAY 🔥

🔥 IT'S #LFL PLAYOFF DAY 🔥#FearTheFoxes pic.twitter.com/ojS3sYCnAT

— LDLC OL (@LDLC_OL) August 10, 2022