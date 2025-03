FCSB - Le Havre... l'OL doit "continuer la série pour garder espoir"

La joie des joueurs de l’OL, dont Cherki et Tolisso, après la victoire à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Après la victoire à Nice (0-2), l'OL attaque une autre semaine importante avec le FCSB et Le Havre. Deux rendez-vous à bien gérer pour continuer à croire en un destin européen que ce soit par la Ligue Europa ou la Ligue 1.

Avec une belle série de trois victoires consécutives, les hommes de Paulo Fonseca reprennent des couleurs. Cette semaine s'annonce éprouvante avec les réceptions du FCSB et du HAC ce jeudi et dimanche. Lors de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", diffusée ce lundi, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale se sont exprimés sur cette semaine, peut-être moins charnière que la précédente avec Nice, mais tout aussi importante pour l'OL.

"Il faut continuer la série"

Avec une qualification à aller chercher et un écart potentiellement de quatre points sur la deuxième place en Ligue, Nicolas Puydebois, ex-portier de l'OL (2002-2005), a alerté sur l'importance des matchs à venir : "Il va falloir les prendre au sérieux le FCSB. Même si on a deux buts d'avance, le but à l'extérieur ne compte plus, a lâché le triple champion de France (2003-2005). Face au Havre, ça ne doit être qu'une formalité pour l'OL si on nourrit des ambitions de Ligue des champions". En effet, les Lyonnais devront impérativement s'imposer contre Le Havre pour rester au contact des places qualificatives pour la C1.

"Gagner contre Le Havre pour montrer nos ambitions"

Notre second consultant Enzo Reale, ancien joueur de l'OL (2009-2012) a insisté sur le sérieux dont doivent faire preuve les Lyonnais : "C'est sûr qu'il va falloir aborder le match (contre le FCSB) comme s'il y avait 0-0. Jouer sérieusement pour gagner ce match et ne pas gérer nos efforts", a lancé l'homme de 33 ans. Chaque match est important, surtout si on veut faire une belle fin de saison. Il faudra gagner contre Le Havre pour montrer nos ambitions et faire une nouvelle belle semaine." Comme souvent dans cette saison, les Lyonnais sont à la croisée des chemins avant la trêve internationale. Attention à ne pas se louper.