Grâce à un unique but d’Oliver Mvouama, les U19 de l’OL ont pris les trois points contre Orléans. Les joueurs d’Amaury Barlet confortent leur deuxième place au classement contre un concurrent direct.

Que de bonnes nouvelles en ce dimanche après-midi pour les U19 de l’OL à Meyzieu. Il y a d’abord eu les retours à la compétition d’Enzo Molebé et Bryan Meyo en seconde période. Les deux attaquants sont absents depuis le début de la saison pour le premier cité et trois mois pour le second et donc ces renforts offensifs ne seront ps de trop dans la dernière ligne droite pour les play-offs du championnat national. Car, la venue d’Orléans à l’OL Académie en début d’après-midi a montré que la formation d’Amaury Barlet avait quand même quelques difficultés à se montrer réellement dangereuse. Toutefois, pour cette 19e journée, un seul but a suffi aux Lyonnais pour prendre le meilleur sur l’USO (1-0).

Une course intense pour les play-offs

Renforcé par les présences de Mathys De Carvalho et Ali Hassan non retenus avec la réserve samedi ainsi que celle d’Erawan Garnier après sa demi-heure contre Saint-Priest (2-5), l’OL a dû faire preuve de patience pour forcer le verrou orléanais. Dans un premier acte verrouillé, Benlahlou a été trop juste pour reprendre un centre de Mvouama (32e) tandis que Konan a dû s’employer avec un arrêt réflexe sur un corner (37e). Ce fut à peu près tout, mais les U19 ont attaqué la seconde période par le bon bout en trouvant rapidement la faille grâce à Oliver Mvouama (1-0, 51e).

Le milieu a eu l’opportunité de faire le break à la 72e mais a buté sur le portier adverse avant que Meyo n’envoie sa tentative dans le ciel. Avec ce succès, l’OL est certain de conserver sa deuxième place et reprend trois points d’avance sur Troyes en attendant le résultat de Strasbourg. Prochain rendez-vous le 10 mars avec un déplacement à Bobigny pour définitivement écarter le club francilien de cette course à la deuxième place.