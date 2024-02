Le syndicat des arbitres soutient Turpin après OL - Nice (1-0)

Clément Turpin (Photo by Adam Warzawa / various sources / AFP)

Cible de nombreuses critiques après OL - Nice (1-0), Clément Turpin a reçu le soutien du syndicat des arbitres. Le SAFE regrette les propos du président niçois.

Sa nomination pour la rencontre de la 22e journée avait déjà créé quelques remous à Nice avant même le déplacement à Lyon vendredi. Ce n’est pas le scénario contre l’OL qui risque d’arranger les relations entre le Gym et Clément Turpin. L’arbitre de cet OL - Nice (1-0) a été la cible de nombreuses critiques dans les rangs niçois en raison de décisions contraires. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Jean-Pierre Rivère a souhaité échanger avec Turpin, sans succès. De quoi faire sortir le président niçois de ses gonds. "Monsieur Turpin est peut-être intouchable. Quand j’ai voulu lui parler, il m’a dit : 'Vous ne me touchez pas, vous ne me montrez pas du doigt'. Mais à un moment, il faut qu’il redescende."

Vers une sonorisation des arbitres ?

Quarante-huit heures après la rencontre, Clément Turpin a reçu le soutien du syndicat des arbitres. Dans un communiqué, le SAFE (Syndicat des Arbitres de Football d’Elite) a tenu à pointer du doigt l’attitude de Mr Rivère. Non pas pour ses critiques sur les décisions, mais en jugeant l’arbitre en tant que personne.

"Le SAFE ne peut que regretter les attaques ad hominem à l’encontre d’un collègue. Autant il apparaît tout à fait normal qu’un président de Club puisse livrer son opinion sur la performance d’un arbitre, autant il est tout simplement inadmissible qu’il s’en prenne à l’homme. NON, les arbitres ne sont pas arrogants, et la discussion apaisée qui a eu lieu après match hier soir loin des plateaux TV entre le président de Nice et le corps arbitral l’a une fois encore démontré. Qui mesure l’impact de telles déclarations qui génèrent un flot d’insultes, de menaces…

OUI, une interprétation technique est possible, à partir des mêmes images visionnées. OUI, le protocole d’utilisation de l’assistance vidéo peut aller vers toujours plus de pédagogie. OUI, malgré les outils technologiques mis à leur disposition, les arbitres sont encore soumis à des situations interprétables."

Afin d’éviter de nouvelles sorties de ce type, le SAFE recommande la sonorisation des arbitres.