OL Académie : les U17 n’y arrivent toujours pas à Nice

Face à l’un des gros morceaux du championnat, les U17 de l’OL n’ont pas réussi à ramener quelque chose de Nice (1-0). Avec un but pris à cinq minutes de la fin, les Lyonnais regardent de plus en plus vers le bas.

Après Monaco la semaine dernière, les U17 de l’OL avaient rendez-vous avec un autre gros morceau de la poule D samedi avec Nice. Avec la victoire des joueurs de Pierre Sage, ceux de Jordan Gonzalez espéraient suivre les traces de leurs aînés avec ne serait-ce qu’un match nul. Ils ne sont pas passés loin de cet objectif. Enfin, à cinq minutes près. Dans une rencontre où l’OL retrouvait notamment Esteban Thyvent en défense centrale, la formation lyonnaise s’est attelée à bien défaire, à défaut de se montrer vraiment dangereuse offensivement.

Huitième de la poule, l’OL a déjà dit adieu à la course aux play-offs, mais espère pouvoir sauver la face sur cette seconde partie de saison. Or, avec cette nouvelle défaite contre Nice sur un unique but de Kaïs Kourtel à la 84e minute, c’est vers le bas que les Lyonnais vont devoir commencer à regarder. S’ils possèdent encore une petite marge, l’accumulation des mauvais résultats des joueurs de Gonzalez pourrait bien devenir problématique dans les semaines à venir.