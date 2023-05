Le 4 mai, nous fêterons les 21 ans du premier sacre de l’OL en championnat de France. A cette occasion, Nathan Aubugeau et sa marque Retro Football Gang sortiront une collection de t-shirts en hommage à Juninho et Sonny Anderson.

C’était un autre temps, celui de l’insouciance pour l’OL qui rêvait encore de décrocher son premier titre de champion de France. Pour les supporters rhodaniens, le 4 mai restera à tout jamais une date historique, celle du premier sacre qui remonte maintenant à 2002, après une lutte acharnée avec le RC Lens. Dans deux jours seront célébrés les 21 ans de cette journée pas comme les autres, et cela méritait bien un petit hommage.

Né dans une famille fervente admiratrice du FC Nantes, Nathan Aubugeau a pourtant choisi de se tourner vers un autre club de cœur, l’Olympique lyonnais. “A 8 ans, je cherchais des maisons sur Internet. J’ai toujours été attiré par la ville de Lyon et amoureux de son équipe”, nous confie-t-il, avant de remonter un peu plus loin dans ses souvenirs. “Ma mère était professeure et j’avais six ans, donc je devais apprendre à lire. J’ai commencé par 11 Mondial, où l’OL était bien représenté. A un anniversaire, j’ai eu le maillot, qui était celui du premier titre. J’ai eu le nez creux car cela m’a permis de vivre des soirées d’anthologie en Ligue des champions.”

S'inspirer de la culture et du foot des années 90-2000

Après des études de commerce international qui ont envoyé l’homme de 29 ans un peu partout à l’étranger pour des stages, il a fondé sa marque de vêtements dans un but précis. “Rendre hommage au meilleur du football des années 90 et 2000 en s’inspirant de la culture de ces années-là et du hip-hop.”

Aujourd’hui, son label Retro Football Gang est basé à Madrid (Espagne), mais le Français originaire du Sud-Ouest a conservé sa passion pour l’OL. A l’approche du 21e anniversaire du premier titre, il a décidé de sortir une nouvelle collection, axée sur deux légendes lyonnaises, Juninho et Sonny Anderson. “J’ai voulu les mettre en avant car ce sont deux éléments fondamentaux de la réussite du club dans les années 2000, argumente-t-il. Je ne voulais pas les dissocier car selon moi, ils ne vont pas l’un sans l’autre, et ce sont deux Brésiliens.”

T-shirt Juninho bootleg et Sonny Anderson sponsor. Crédit photo : Eloy & Ange (pdawginit_studio)

Hommage et clin d'œil

Pour cela, il a imaginé quatre t-shirts* qu’il prévoit de mettre en vente à partir du 4 mai. L’un reprend les codes des sponsors de l’époque, l’autre est composé d’images célèbres des deux joueurs sous la tunique rhodanienne. “Celui sur Sonny est influencé par le sponsor à son arrivée (Pathé, NDLR). Pour Juninho, j’ai repris le Renault du premier titre en m’inspirant de la typographie, décrit Nathan Aubugeau. Même s’il portait le numéro 12 à ce moment-là, je me suis dit que ça n’avait pas beaucoup de sens, donc j’ai mis le 8 en chiffres romains.”

T-shirts Juninho bootleg et sponsor. Crédit photo : Eloy & Ange (pdawginit_studio)

Même pour la séance photos, le designeur s’est laissé porter par Lyon. Il a en effet confié cela à un collectif, qui s’est évertué à “mettre en valeur des lieux iconiques de la ville. Les images ont été prises à la place des Terreaux, à l’avenue Jean Jaurès avec le lion et au bouchon lyonnais Le café des Fédérations”.

T-shirt Sonny Anderson sponsor et bootleg. Crédit photo : Eloy & Ange (pdawginit_studio)

Si Retro Football Gang vend également un t-shirt en l’honneur de Sidney Govou, ainsi qu’un sweetshirt aux couleurs de l’OL, le site propose des vêtements de nombreux clubs français et étrangers, d’Arsenal au Real Madrid, en passant par Boca Juniors et la Juventus Turin. “Nous avons aussi une collection upcycling, c'est-à-dire des produits déjà utilisés pour en faire d’autres, comme des écharpes sur des sweats ou des pochettes en maillot de foot”, explique le créateur.

Son objectif, collaborer avec l'OL

Actuellement en collaboration avec le Red Star pour un projet, Nathan Aubugeau a un objectif en tête, travailler pour son équipe favorite. “Je trouve que la marque Olympique lyonnais n’est pas forcément adaptée aux 20-35 ans, estime-t-il. On voit beaucoup de produits qui vont être destinés aux enfants, adolescents, mais ensuite, ça manque d’authenticité ou de personnalité. Je pense que pour notre génération, il y a quelque chose à faire sur le sujet. Des collections capsules méritent d’être réalisées en rendant hommage à la culture lyonnaise.”

Ces dernières saisons, les septuples champions de France (2002-2008) ont essayé, avec leur équipementier, de se tourner vers des fabrications plus élaborées, et pas uniquement des tenues de match. Cela va de la mode classique à un style plus sportswear, voire streetwear.

De l’autre côté des Pyrénées, Nathan Aubugeau continue de suivre l’actualité, les matchs et les résultats de l’OL. S’il reconnaît qu’actuellement, les “moments sont difficiles”, il affirme ne pas être en “en surréaction”. “On part de très loin et je pense qu’il faut être conscient de la chance qu’on a eu de vivre ces moments qui nous ont fait rêver, nous supporters, mais aussi les autres à travers la France. On a été en demi-finales de la Ligue des champions il n’y a pas si longtemps (2020). Il ne faut pas tout voir en négatif. Le problème, c'est surtout le choix des joueurs, et le fait d’être vu comme un club tremplin. Le souci est que les footballeurs que l’on recrute ne sont pas dans une optique de rester et de se sentir Lyonnais. Il y a moins cet aspect groupe, collectif, regrette-t-il. Avec John Textor, nous sommes dans une vision un peu grise. On ne sait pas qui va chapeauter quoi, et selon qui arrive, cela pourrait créer un décalage et ça deviendrait difficile de s’identifier à la culture lyonnaise et à nos couleurs.”

Du départ de Juninho au triplé de Lacazette face aux Verts

Malgré la période moins faste, il retient plusieurs passages inoubliables de son histoire conjuguée avec la formation rhodanienne. “Le départ de Juninho a été un moment fort, qui marquait la fin de ma perception en tant qu’adolescent de l’OL et du foot. Il y a aussi ma première à Gerland lors du dernier derby en 2015 avec le triplé d’Alexandre Lacazette, ou encore le premier titre en 2002, se remémore-t-il. J’ai également un souvenir particulier du succès contre le Real Madrid car je me disais que l’équipe était trop forte.” C’est pour se souvenir de tout cela qu’aujourd’hui, il rend hommage à l’Olympique lyonnais.

T-shirt Juninho bootleg. Crédit photo : Eloy & Ange (pdawginit_studio)

*La collection sortira le 4 mai. Le t-shirt est vendu 30 euros, avec pour les vêtements bootleg, la possibilité de le commander en noir ou en blanc. Les tailles vont de S à XXL.